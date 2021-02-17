Луганск, 17 февраля 2021, 22:34 — REGNUM Украинские военные на приграничной с ЛНР территорией угнали домашнюю скотину у пожилой жительницы населённого пункта Лоскутовка, сообщил 17 февраля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он отметил, что жители прифронтовой области жалуются на служащих ВСУ в так называемую военно-гражданскую администрацию Луганской области.
Животные понадобились боевиками, чтобы отметить «день рождения командира третьего взвода лейтенанта Бабича». Празднование оказалось невесёлым, поскольку 12 боевиков отравились контрафактным алкоголем и в тяжёлом состоянии были госпитализированы в населённом пункте Северодонецк.
Представитель ЛНР добавил, что служащие ВСУ конфликтуют с местными жителями в зоне так называемой операции объединённых сил. Украинское командование решило для профилактики конфликтов усилить патрули полиции в подконтрольных Украине населённых пунктах.
Луганский офицер призвал мирных жителей не надеяться на помощь ВСУ и напрямую жаловаться в международные организации, в том числе в ООН, в ОБСЕ, в Международный комитет Красного Креста.
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