Луганск, , 22:34 — REGNUM Украинские военные на приграничной с ЛНР территорией угнали домашнюю скотину у пожилой жительницы населённого пункта Лоскутовка, сообщил 17 февраля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что жители прифронтовой области жалуются на служащих ВСУ в так называемую военно-гражданскую администрацию Луганской области.

Филипоненко «Очередная жалоба поступила от жительницы населённого пункта Лоскутовка, у которой оккупанты украли домашний скот, тем самым оставив пенсионерку без средств к существованию».

Животные понадобились боевиками, чтобы отметить «день рождения командира третьего взвода лейтенанта Бабича». Празднование оказалось невесёлым, поскольку 12 боевиков отравились контрафактным алкоголем и в тяжёлом состоянии были госпитализированы в населённом пункте Северодонецк.

Представитель ЛНР добавил, что служащие ВСУ конфликтуют с местными жителями в зоне так называемой операции объединённых сил. Украинское командование решило для профилактики конфликтов усилить патрули полиции в подконтрольных Украине населённых пунктах.

Филипоненко «Однако, по сообщениям местных жителей, вместо защиты граждан от произвола со стороны боевиков ВСУ сотрудники национальной полиции проводят беседы с жителями, убеждая их не писать жалобы на действия ВСУ, так как по данным нарушениям разбирательства всё равно не проводятся».

Луганский офицер призвал мирных жителей не надеяться на помощь ВСУ и напрямую жаловаться в международные организации, в том числе в ООН, в ОБСЕ, в Международный комитет Красного Креста.

Читайте ранее в этом сюжете: Командование вывело с фронта бригаду ВСУ «из-за вопиющих недостатков»