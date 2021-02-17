Подгорица, , 22:30 — REGNUM Возвращение Черногории на российский рынок с ее туристическим предложением — это одна из основных целей сотрудничества двух стран, заключили на встрече глава Социалистической народной партии Черногории (SNP) Владимир Йокович и посол России в Черногории Владислав Маслеников.

«Это особенно подчеркивается в связи с тем, что восстановление туризма, доля которого в государственном бюджете составляет более 20%, необходимо срочно», — заявили в SNP.

На встрече состоялся обмен мнениями о необходимости восстановления и восстановления традиционно добрых связей между Черногорией и Российской Федерацией.

Как говорится в заявлении, посол России поблагодарил за прием и выразил заинтересованность и готовность к необходимой работе для улучшения отношений между двумя традиционно дружественными странами.