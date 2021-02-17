Подгорица, , 21:57 — REGNUM Правительство Черногории объявило, что любое пожертвование физических или юридических лиц, которые не являются производителями или правительством, когда речь идет о вакцинах, напрямую ставит под угрозу переговоры с производителями и правительствами других стран.

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Так в правительстве отреагировали на заявление президента Черногории Мило Джукановича, который объявил, что вакцинация против коронавируса могла начаться еще 24 января.

«Министерство здравоохранения, то есть правительство Черногории, обвиняется в гибели людей, чего, по словам Джукановича, можно было избежать, если бы государство действовало эффективнее, ссылаясь, прежде всего, на пожертвование бизнесмена Петроса Статиса. Но kюбое пожертвование физических или юридических лиц или правительства, когда речь идет о вакцинах, напрямую ставит под угрозу переговоры с производителями и правительствами других стран», — заявили в правительстве.

Хотя, как они говорят, в мире, безусловно, есть большое количество людей, у которых есть средства и желание пожертвовать вакцины, «Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что она не знает такой практики».