Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 21:49 — REGNUM На Ямале депутаты посёлка Харп выступили с инициативой о присоединении поселка к городу Лабытнанги. Об этом сообщает пресс-служба администрации посёлка.

Было решено вынести данный вопрос на публичные слушания. Объединение посёлка и города стало возможным благодаря изменениям в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

До 2004 года Харп входил в черту города Лабытнанги. Населённые пункты при объединении образуют единое экономическое и социальное пространство, будет упрощён доступ ко многим видам государственных и муниципальных услуг, считают местные парламентарии.