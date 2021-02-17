Анкара, , 21:48 — REGNUM Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2021 состоится в городе Стамбуле (Турция) 25−28 мая, сообщает 17 февраля Anadolu.

Мероприятие будет проходить в выставочном центре TÜYAP при поддержке турецкого министерства национальной обороны. Власти Турции рассчитывают на заключение более ста контрактов.

На выставку приглашены 352 высокопоставленных гостя и 341 делегация из 148 государств. В частности, приглашены делегации из России, Китая, США, Германии, Великобритании, Франции, Греции, Украины, Ливии, Туниса.

Напомним, выставка IDEF проходит 2021 году в 15-й раз. В прошлом году на выставке в Турции образцы современной военной техники представила 1061 компания из 53 стран.

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