Сараево, , 21:57 — REGNUM Американский посол в Боснии и Герцеговине Эрик Нельсон провел встречу с членами коллегии Совета министров (правительства) республики. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Посол Нельсон и министры обсудили конкретные действия, которые боснийское правительство должно предпринять, чтобы ускорить путь к евроатлантическим реформам и повышению благосостояния всех граждан.

«2021 год должен стать годом действий и возможностей для осуществления реформ, необходимых для продвижения по пути евроинтеграции, а также для того, чтобы Босния и Герцеговина стала процветающей страной для всех граждан. Теперь, в 2021 году, пришло время обсудить детали, особенно избирательную реформу. Реформы — это не абстрактные, а конкретные, благоразумные изменения, которые четко описаны в 14 ключевых приоритетах отчёта Еврокомиссии, куда входит выполнение рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ и Совета Европы. Эти реформы устраняют недостатки, замеченные на недавно состоявшихся местных выборах в Боснии и Герцеговине. Мы готовы поддерживать и давать советы в усилиях по проведению реформ, но изменения будут зависеть от готовности лидеров этой страны взять на себя ответственность, сесть за стол переговоров друг с другом и идти на компромиссы», — заявил Нельсон.