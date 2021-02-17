Подгорица, , 21:53 — REGNUM Заместитель премьер-министра Черногории албанец Дритан Абазович 17 февраля поздравил «институты и народ» Косово с 13-й годовщиной провозглашения независимости от Сербии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что он ожидает сотрудничество «во благо граждан обеих стран».

Поздравительные телеграммы были направлены Абазовичем и.о. президента Косово Вьосе Османи, премьер-министру Косово в отставке Авдулле Хоти и в дипломатическую миссию Приштины в Подгорице. Победитель досрочных парламентских выборов в Косово, Альбин Курти, таким образом, оказался обойден.

По словам Абазовича, пандемия COVID-19 сблизила Косово и Черногорию и напомнила о ключевых ценностях.

Читайте ранее в этом сюжете: Лайчак назвал урегулирование отношений Косово и Сербии абсолютно возможным