Рим, , 21:36 — REGNUM Уровень доверия к новому правительству Италии под руководством Марио Драги накануне его официального утверждения в парламенте составляет 63%, таковы данные исследования Bidimedia, опубликованные в среду, 17 февраля.

Это значительно выше уровня доверия к любому из двух правительств Джузеппе Конте (2018−2021), в худшие периоды этим правительствам доверяли менее трети граждан.

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Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, ранее получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий войдут в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте должно состояться 18 февраля.