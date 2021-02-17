Брюссель, , 21:35 — REGNUM Североатлантичекий альянс должен стать политической площадкой всех «единомышленников НАТО» по борьбе против России и Китая, заявил 17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции Североатлантического совета на уровне министров обороны.

Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы должны активнее использовать НАТО как платформу для консультаций и координации. Нам нужно расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами, чтобы противостоять неразделяющим наши ценности странам вроде России и Китая», — сказал Столтенберг.

Трансляцию пресс-конференции вела на своей странице в Twitter пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Столтенберг заявил, что на министерской встрече стан-членов НАТО он поставит вопрос об увеличении финансирования военных мероприятий альянса у границ России.

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