Рим, , 21:34 — REGNUM Выступление кандидата в премьер-министры Италии Марио Драги в парламенте страны в среду, 17 февраля, завершилось громкими продолжительными аплодисментами, депутаты хлопали стоя.

В среду Драги выступил перед депутатами с речью о программе своего правительства, в которой сказал, что главной целью нового правительства будет борьба с последствиями эпидемии (в том числе экономическими), а ключевые политические и экономические ориентиры Италии останутся «неизменными» (ЕС, НАТО, зона евро).

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Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, ранее получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий войдут в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте должно состояться 18 февраля.