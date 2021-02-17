Москва, , 21:21 — REGNUM Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить отбывающего срок за мошенничество блогера Алексея Навального является одной из форм внешнего давления на Россию, заявила 17 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

В частности, Страсбургский суд 16 февраля призвал власти РФ освободить Навального, которому условное тюремное заключение по делу о мошенничестве было заменено на реальное за многократные нарушения правил условного лишения свободы.

«Мы рассматриваем это решение как еще один элемент в кампании давления на нашу страну. В том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны… Это все звенья одной цепи», — сказала Мария Захарова.

Она подчеркнула, что требование ЕСПЧ освободить Навального фактически является «залпом по международному праву».

«Это такой залп по международному праву, последствия от которого, мне кажется, ЕСПЧ просто не соизмеряет. Они разрушают международно-правовую основу, которую сами не создавали. На основе и фундаменте которой построены современные международные отношения», — отметила Мария Захарова.

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