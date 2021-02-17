Милан, Италия, , 21:20 — REGNUM Ограничение передвижения между странами — членами ЕС не помогает остановить эпидемию коронавируса, с таким заявлением выступила в среду, 17 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Она отметила, что власти 17 стран Евросоюза приняли те или иные ограничительные меры.

Единственным последствием закрытия границ, и последствием негативным, становится препятствие на пути экономического восстановления, вопросы о передвижении внутри ЕС нужно решать сообща, эти решения не могут быть односторонними, сказала фон дер Ляйен.