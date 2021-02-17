Рим, , 21:09 — REGNUM Подлинный суверенитет Италии недостижим вне ЕС, пребывание в ЕС делает итальянцев «еще более итальянскими», заявил в среду, 17 февраля, кандидат в премьер-министры Марио Драги.

Без Италии «не будет Европы», но и без Европы «не будет Италии», сказал он.

Решение о пребывание Италии в зоне евро, согласно позиции нового правительства, «неотменяемо», отметил Драги.

В среду Драги выступил перед депутатами нижней палаты парламента Италии с речью о программе своего правительства.

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Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, ранее получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий войдут в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте должно состояться 18 февраля.