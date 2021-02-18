Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Двухпартийная группа конгрессменов США потребовала от администрации президента Джо Байдена предоставить информацию о том, когда она намерена ввести в силу санкции против компаний, вовлеченных в строительство «Северного потока — 2». Об этом 17 февраля пишет NBC.

Конгрессмены США от Республиканской партии Майкл Маккаул и Адам Кинзингер и от Демократической партии Марси Каптур и Рубен Гальего обратились в письме к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой о том, чтобы Конгрессу было доложено, как развивается дело касательно введения санкций против газопровода «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ.

«В случае завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», режим Путина продолжит использовать энергетические ресурсы России в качестве оружия и оказывать политическое давление в Европе. Этот проект также даст России возможность поставлять газ в обход Украины, — заявили конгрессмены в своем письме. — Мы готовы к сотрудничеству ради того, чтобы суметь противостоять влиянию России и помешать реализации «Северного потока — 2» с помощью предложенных Конгрессом санкций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.