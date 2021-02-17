Тегеран, , 20:33 — REGNUM О секретных переговорах вице-президента Ирана Мухаммеда Нехавендияна с дипломатами из окружения американского президента Джо Байдена сообщает 17 февраля портал Zeitoons.

Отмечается, что Нехавендиян несколько раз встречался с американскими переговорщиками, но министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа об этом проинформировали только частично — без деталей.

Якобы это было сделано, чтобы скрыть подробности от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, с которым Зариф находится в тесном контакте.

При этом президент Ирана Хасан Рухани в курсе происходящего. Встречи с представителями администрации Байдена организовали «американские друзья» Нехавендияна. На одной из встреч был, как сообщает портал, достигнут «прогресс».

Напомним, администрация Байдена не обещала отменить санкции против Ирана, при этом планируется продолжать «дружбу» США с Израилем.

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