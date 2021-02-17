Марсель, Франция, , 20:35 — REGNUM Бывший мэр французского города Марсель Жан-Клод Годен был арестован полицией в рамках расследования о хищении государственных фондов. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает France Info.

Уточняется, что бывшего мэра и главу его администрации Клода Бертрана подозревают в «расхищении государственных средств лицами, находящимися на государственной службе, а также сокрытии этого преступления». Полиция Марселя уже начала расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля во Франции арестовали членов преступной группировки, занимавшейся разбоем и незаконной торговлей и включавшей в себя выходцев из России, Грузии и других стран пост-советского пространства.

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