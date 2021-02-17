Париж, , 20:34 — REGNUM Суд присяжных Парижа удовлетворил требование Национальной антитеррористической прокуратуры и назначил наказания от 22 до 30 лет тюремного заключения для трех мужчин, готовивших теракт в Париже в 2016 году. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает Le Figaro.

Два гражданина Франции и один гражданин Марокко, обвиненные прокуратурой в попытке организации «массового убийства», были приговорены к срокам лишения свободы от 22 до 30 лет без права условно-досрочного освобождения в первые 14 и 20 лет соответственно, по статье о «создании преступной террористической организации с целью подготовки террористических актов».

Гражданин Марокко Хишам Аль-Ханафи также пожизненно лишился права на въезд во Францию.

Напомним, теракт был предотвращен Генеральной дирекцией внутренней безопасности Франции в ходе операции «Улисс».

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