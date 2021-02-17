Париж, , 20:16 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь в ходе пресс-конференции пояснил позицию президента страны Эммануэля Макрона по проверке научных исследователей в отношении их причастности к «союзу исламизма и левых сил», о которой ранее объявила министр высшего образования, исследований и инновации Франции Фредерик Видаль.

«Я напоминаю о неуклонной приверженности президента принципу свободы университетов и научных исследователей… Это фундаментальная гарантия, которую предоставляет Республика… И это принцип поддерживается всеми членами правительства и будет дальше защищаться ими», — заявил Атталь.

Напомним, с 2000-х годов французские политики подразумевают под «союзом исламизма и левых сил» некое слияние идей исламизма и крайне левых политических течений, поддерживающих джихадизм.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Видаль заявила в интервью CNews, что «союз исламизма и левых сил разлагает наше общество, и университеты не являются исключением».

Она также потребовала провести расследование в ведущем научно-исследовательском учреждении Франции Национальном центре научных исследований, чтобы выяснить, «какие исследования проводятся в нашей стране» и какие из них «являются научными, а какие — скорее активистскими».

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