Донецк, , 19:50 — REGNUM Миномётному обстрелу подверглись сёла Сигнальное и Луганское в ДНР, сообщает 17 февраля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

В 17:30 мск и в 17:35 мск был открыт огонь со стороны населённого пункта Славное. ВСУ атаковали районы сёл в ДНР из миномётов калибра 82 мм и орудия БМП-1. В общей сложности за эти пять минут ВСУ выпустили по ДНР 21 мину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 16 февраля ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ДНР.

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