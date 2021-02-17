17 февраля 2021 | Время чтения 9 мин

В поздравлении, которое президент США Джо Байден направил президенту Сербии Александру Вучичу по случаю Дня государственности, американский лидер предлагает Сербии всестороннюю помощь в нелегком деле признания Косово. То, что Вашингтон плотно работает с Приштиной над созданием второго албанского государства, на Балканах давно ни для кого не секрет. Интереснее понять роль официального Белграда в этом процессе.

Анна Филимонова, , 20:26 — REGNUM Президент США Джозеф Байден направил президенту Сербии Александру Вучичу поздравительное письмо по поводу Дня сербской государственности, в котором, помимо прочего, указал на оказываемую Вучичу поддержку «в предпринимаемых тяжелых шагах к достижению определенной цели — включая проведение необходимых реформ и достижение всеохватывающего соглашения о нормализации с Косово, которое фокусируется на взаимном признании». Не кто иной, как сам президент США четко и недвусмысленно подтвердил, что усилия Вучича связаны именно с заключением соглашения с Косово, которое фокусируется именно на взаимном признании Сербии и сепаратистского образования. Реформы, которые упоминает Байден, могут относится только к одному из последних внутренних бастионов, препятствующих обретению приштинскими сепаратистами полной международной независимости, — Конституции Сербии, провозглашающей край её составной частью. Вучич никак не опротестовал, не подверг критике и не опроверг положения, высказанные американским президентом. Следовательно, на сохранение территориальной целостности страны и государственного суверенитета над Косово и Метохией усилия Вучича не направлены.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Приштинские сепаратистские власти горячо приветствовали обращение Байдена. Министр иностранных дел «Республики Косовы и диаспоры» Мелиза Харадинай-Стубла указала, что «Косово непоколебимо намерено заключить финальное соглашение с Сербией безусловным признанием независимости Косово при соблюдении неизменных принципов унитарного характера, территориальной целостности и конституционного порядка», само собой разумеется, «Республики КосовЫ». Поразительно, но политическая риторика не Александра Вучича, а представителей клана Харадинай демонстрирует высокий уровень государственного и правового сознания. Сознания, которому позволили развиться на собственной территории коммунистические и неоколониальные власти Сербии .

Албанская сторона перехватила стратегическую инициативу у Вучича в 2013 г. после подписания им (совместно с Ивицей Даичем) Брюссельского соглашения, в рамках которого добровольно, в одностороннем порядке, и, главное, абсолютно беспрецедентно часть территории Сербии была передана в распоряжение «Республики КосовЫ», а сербский суд, армия, полиция и спецслужбы уничтожены на всей территории края, включая недоступный ранее даже нацистам сербский север Космета. Тогда в «косовской партии» бывшие главари Армии освобождения Косово (АОК), ранее игравшие исключительно краплеными картами, легитимно получили даже не козыри, а сплошные джокеры. Решение косовского вопроса после заключения Брюссельского соглашения вошло в терминальную стадию, когда Приштина в результате нелегитимных переговоров с Белградом получила в свое распоряжение границу, таможню, оформила территориальную целостность (закрыт вопрос с границей на севере), в 2018 г. создала армию, в 2019 г. получила от Вучича крупнейший в крае горно-металлургический комбинат Трепчу, в 2020 г. — независимую энергосистему. Других результатов у этих переговоров нет.

Примечательно, что еще в период формирования Сербской прогрессивной партии (СПП) в 2008 г., вскоре полностью перешедшей под контроль Александра Вучича, дипломатические источники США извещали, что «по косовскому вопросу контакты в СПП убеждают нас, что партия поддерживает раздел Косово». Очевидно, что далее Вашингтон попросту проигнорировал содержание мыслительного процесса представителей СПП по косовской проблеме, сделав конкретной платой за приход к власти подписанное Вучичем в 2013 году Брюссельское соглашение и давая понять, что любые фантазии о собственных проектах косовского урегулирования («разграничение», «обмен» и т.п.) недопустимы. По злой иронии Вучич сам себе заблокировал всяческие «разграничения» собственноручным заключением Брюссельского соглашения. На этом фоне все рассуждения о чудесном возврате севера КиМ (оставим пока в стороне незаконную постановку подобного вопроса) выглядят нелепой утопией.

По сравнению с политикой сербского президента албанская сторона предстаёт недосягаемой громадой-государственником, которая, получив от сербской стороны все атрибуты государственности, кроме последнего — членства в ООН, с трудолюбием муравья неустанно продолжает институциональное оформление своего «государства» на сербской территории.

Однако было бы более чем наивным полагать, что планы и интересы трех сторон, действующих согласованно в одном направлении (американской, албанской и кабинета Вучича), остановятся. Так, председатель «косовской партии» «Социал-демократическая инициатива» (НИСМА) Фатмир Лимай не только приветствует письмо Байдена, но и отмечает наступивший переломный момент, когда «Косово выберет достойных лидеров, которые будут бороться за албанский национальный интерес в предстоящей дипломатической войне, в которой Сербия должна признать Косово, но не при условии замалчивания и отрицания геноцида». Речь идет о следующем пункте приштинской повестки дня — привлечении к ответственности Сербии за «геноцид албанцев».

14 февраля 2021 г. в «Республике КосовЕ» состоялись внеочередные парламентские выборы, вторые за неполные два года. Нынешние были назначены в связи с провозглашением «Конституционным судом Косово» правительства Авдуллаха Хоти нелегитимным из-за незаконного поведения одного из депутатов, Этеми Арифи, голосовавшего будучи уже осужденным на тюремный срок за аферы с субвенциями.

На данных выборах на 120 мест «косовского парламента» претендовали 28 партий и объединений, среди которых три сербских (им «косовская конституция» гарантирует 10 депутатских мандатов): «Сербский список» (ставленники Белграда, является фракцией в «косовском парламенте») и две группы — «Гражданская инициатива за свободу, справедливость и сохранность» и «Сербский демократический союз» — практически никому не известные организации, созданные для видимости альтернативы «Сербскому списку». Несмотря на то, что, по данным Всемирного банка, численность населения Космета составляет 1 800 000 чел, избирательный список Приштины это число явно превышает. Но это никого не смущает и не вызывает никаких официальных протестов и проверок. Ряд высокопоставленных главарей АОК (Хашим Тачи, Кадри Весели, Якуп Красничи и Реджеп Сельими) наблюдали за выборами из камер Специального суда в Гааге, что не помешало «Демократическому союзу Косово» (ДСК) Хашима Тачи, ныне руководимому Энвером Ходжаем, претендующим на пост премьера, принять в них участие. Равно как и «Альянсу за будущее Косово» Рамуша Харадиная, в последнее время активно продвигающего идею проведения в «Косове» референдума по поводу ее присоединения к Албании. Самому популярному косовскому политику, бывшему премьеру Альбину Курти «косовским судом» запрещено принимать участие в выборах, однако его движение «Самоопределение» — в игре.

Абсолютно все албанские участники избирательного процесса горячо и последовательно отстаивают идею полного международного оформления независимости «Республики Косовы» и намереваются заставить Белград согласиться с членством «Косовы» в ООН. Так, Энвер Ходжай подчеркивает необходимость взаимного признания Сербии и «Косовы». Курти настаивает, что темами диалога могут быть только открытые вопросы между двумя независимыми государствами. Харадинай угрожает «Великой Албанией», и избежать подобного сценария, по его словам, можно только предоставлением «Республике Косове» полной независимости. Авдуллах Хоти, действующий премьер и кандидат от ДСК на этот же пост, отмечает, что его партия намеревается и далее придерживаться принципов диалога, в ходе которого можно говорить только о признании двух сторон без возможности обсуждения территориальной целостности. Хоти ясно указал, что обращение Джо Байдена, направленное в адрес Сербии, «подтверждает, что мы были правы по поводу принципов диалога». Следовательно, курс, взятый Байденом — это два главных аспекта: оперативное ускорение оформления «косовской государственности» (членство в ООН) и заключение всеохватывающего соглашения Белграда с Приштиной, включающее пункт о взаимном признании.

Республика Сербия не только не проводит собственных выборов в КиМ, но и оказывает давление на сербское население края, шантажируя его и стремясь заставить принять участие в нелегальных выборах по законам Приштины. Подчеркнем, что признание Сербией законности косовских выборов является одним из краеугольных камней «косовской» независимости.

Магистральный путь к обретению «Косовой» членства в ООН проложило Вашингтонское соглашение Вучич-Хоти «О нормализации экономических отношений» от 4 сентября 2020 г. Это соглашение, помимо прочего, содержало пункт о международном признании «Косовы» Израилем (взаимном признании), обязательство Сербии перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, развитие газовой инфраструктуры между Сербией и Болгарией, создание новых направлений и источников поставок газа (ради уменьшения зависимости от России — А.Ф.). И самой важной для косовского вопроса ст. 15 соглашения, вводящей «однолетний мораторий на выдвижение Приштиной требований о членстве в международных организациях». 3 февраля на встрече Александра Вучича с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждался «инновационный план Макрона», в котором, по сообщениям СМИ, речь идет о вхождении «Косовы» в ООН без признания Сербией ее как государства. Александр Вучич по поводу просочившейся информации хранит стоическое молчание.

Итак, вот этапы славного пути:

— намерение нынешнего сербского режима разделить КиМ еще в 2008 г.;

— Брюссельское соглашение 2013 г., отсекающее эту бессмысленную со всех точек зрения конструкцию;

— ход переговорного процесса, в результате которого Приштина получила именно от Вучича все атрибуты суверенности, кроме членства в ООН;

— Вашингтонское соглашение, вводящее годовой мораторий на постановку вопроса об обретении «Косовой» членства в ООН на мировую повестку дня, однако тем самым ставящее мировое сообщество перед необходимостью и неизбежностью постановки данного вопроса через год;

— очередные (внеочередные) выборы в «Республике Косове», лейтмотивом в которых со стороны всех албанских политиков звучит обретение «Косовой» членства в ООН и вынуждение Белградом сербского населения края к участию в них;

— экономические проекты и соглашения с участием Сербии, оформляющие создание «Великой Албании» в том или ином виде.

И всё это указывает на единственно существующее направление косовской политики Александра Вучича — предоставление сепаратистам членства в ООН, т. е. завершение международно-правового оформления «Республики Косовы».

Джозеф Байден в бытность свою сенатором от штата Делавэр, выступая 4 марта 2008 г. в Сенате США по поводу признания Вашингтоном косовской независимости, ясно дал понять, что «любые попытки Белграда посеять хаос в Северном Косово или боснийской Республике Сербской будут иметь дело с быстрой и решительной реакцией Европейского союза и НАТО». Т.е. в сложившейся много лет назад политической парадигме Байдена и его команды ключевым пунктом является недопущение влияния Сербии именно на севере Космета.

Представляется, что давление США по косовской проблеме на Сербию при Байдене не будет существенно усиливаться. Дело не в количестве атмосфер в американских челюстях, а в содействии американскому бульдогу, подбирающемуся к сонной артерии жертвы. Политика Трампа и Байдена — это политика континуитета, что подтверждает и нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен, в январе 2021 г. от имени нового президента поддержавший «работу прежней администрации Дональда Трампа по нескольким направлениям, включая усилия спецпосланника Трампа Ричарда Гренелла по нормализации экономических отношений между Косово и Сербией». Далее, по словам Блинкена, «нам следует сделать определенные шаги, чтобы помочь Косово двигаться дальше, и также Сербии двигаться дальше». Однако согласие в том, что именно следует предпринять для «движения Косовы дальше», царит в рамках не дуэта Вашингтон-Приштина, а в совместном концерте, исполняемом трио Вашингтон-Приштина-Белград.