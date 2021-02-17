Москва, , 19:39 — REGNUM Представители Донбасса предложили провести конференцию о выполнении Минских соглашений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявил полпред России в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

«Представители Донбасса вышли с инициативой проведения международной научно-практической конференции «О выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе». Идея конференции, безусловно, важна», — сказал Грызлов журналистам.

По его мнению, такое мероприятие способствовало бы формированию единого понимания сути и содержания духа и буквы Минских соглашений, которые в дальнейшем содействовали бы практическому урегулированию конфликта.

«Надеемся, что проведение конференции будет поддержано и в ней примут участие представители государств-членов ООН, международных организаций», — отметил политик.