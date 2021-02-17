Иркутск, , 19:30 — REGNUM Прокурором Иркутской области назначен Андрей Ханько. Соответствующий указ подписал 17 февраля президент РФ Владимир Путин.

Этим же указом назначены прокуроры ещё трёх регионов России.

«Назначить на пятилетний срок Бухтоярова Павла Валерьевича — прокурором Пермского края; Праскова Романа Сергеевича — прокурором Ростовской области; Ханько Андрея Викторовича — прокурором Иркутской области, Щербакова Василия Анатольевича — прокурором Республики Мордовия», — сказано в документе.

Напомним, до сих пор обязанности прокурора Иркутской области исполнял Максим Николаев — после того, как Александра Воронина назначили Дальневосточным транспортным прокурором.

Добавим, что Ханько с апреля 2012 г. являлся прокурором Ивановской области.

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