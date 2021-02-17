Москва, , 19:30 — REGNUM Ситуация на линии соприкосновения остается сложной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявил полпред России в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

ВСУ U.S. Army Europe Images

«К сожалению, ситуация на линии соприкосновения остается крайне сложной. Украинская власть и командование вооруженных сил Украины держат курс на дальнейшее обострение», — заявил Грызлов.

По его словам, киевская делегация в очередной раз отказалась вернуться к выполнению своих обязательств по прекращению огня, принятых в июле 2020 года.

Одновременно, отметил Грызлов, украинская сторона продолжает блокировать любую возможность освобождения и обмена удерживаемых лиц, предыдущие обязательства Украины по освобождению и обмену остаются невыполненными.

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