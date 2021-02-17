Ростов-на-Дону, , 19:26 — REGNUM Уроженец Белогорска Роман Прасков назначен прокурором Ростовской области. Соотвествующий указ подписал президент России Владимир Путин.

О новом прокуроре известно, что после окончания Дальневосточного юридического института МВД РФ он проходил службу в следственных органах. В 2006 году был принят на службу в органы прокуратуры Амурской области, в 2012 году — на службу в прокуратуру Приморского края.

С 2016 года Прасков проходил службу в должности заместителя прокурора Брянской области. В 2018 году президентским указом был назначен на должность прокурора Тульской области.

ИА REGNUM сообщало, что после ухода Юрия Баранова с поста прокурора Ростовской области в разное время исполняли обязанности главы ведомства Андрей Сысоенков и Сергей Паволин.

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