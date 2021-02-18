Москва, , 04:19 — REGNUM После наделавшего шуму заявления главы евросоюзовской дипломатии Жозепа Борреля о грехах России, посмевшей «недостаточно душевно» отнестись к блогеру Алексею Навальному, глава евросоюзного МИД взялся поучать Китай. Почему и там, и там результат у Борреля вышел самый мизерный, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Если угрозы Борреля в сторону России о применении новых санкций получили жесткий ответ от главы российского МИДа Сергея Лаврова, намекнувшего на возможность разрыва отношений с Евросоюзом, то Китай избрал для диалога с Евросоюзом тему торговли. Мол, ваш европейский упор на принципы можно оставить на потом, а как обстоит дело с торговыми интересами? Ведь речь идет о конкретном договоре между Китаем и ЕС по инвестиционному соглашению.

Тут Боррелю пришлось серьезно изворачиваться, потому что позиция нового американского руководства в отношении Китая достаточно жесткая. Так есть ли у Евросоюза собственное мнение или теперь его чиновники готовы проявлять любую степень необязательности, лишь бы угодить Вашингтону? Читайте статью Владимира Павленко «Сказ о том, как «толерантная» Европа показала свое «нутро»».