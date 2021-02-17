Москва, , 18:42 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, сообщает 17 февраля пресс-служба МИД РФ.

В ходе телефонного разговора с главой МИД Греции обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в условиях пандемии, а также международная и региональная проблематика.

«Обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в условиях коронавирусных ограничений, включая предстоящие мероприятия в рамках политического диалога. Подчёркнута значимость совместной инициативы проведения Года истории Россия — Греция в 2021 г.», — указано в пресс-релизе МИД России.

Кроме того, отмечено, что стороны обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье, где не ослабевает напряженность из-за территориального спора Греции и Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ ответили на слухи о строительстве «шпионской базы» в Ирландии