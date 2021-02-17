Москва, , 18:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора 17 февраля обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Минобороны России

«Обсуждены практические аспекты реализации Заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договорённостей, достигнутых в ходе трёхстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран также затронули некоторые актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества и договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Пресс-служба премьер-министра Армении также сообщает, что Путин и Пашинян обсудили ход реализации положений совместного заявления от 9 ноября 2020 года. В том числе, как отмечается, была «подчёркнута необходимость скорейшего возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц».

С армянской стороны была выражена «озабоченность тем, что Азербайджан не полностью выполняет требования данного пункта совместного заявления», говорится в пресс-релизе.