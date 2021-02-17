Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Вашингтон выплатит в бюджет ВОЗ порядка $200 млн к концу февраля текущего года, заявил 17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН по мерам борьбы с пандемией коронавируса.

«США планируют к концу месяца выплатить ВОЗ порядка $200 млн в рамках своих финансовых обязательств», — сказал Блинкен

Кроме того, он заявил, что США будут работать со всеми партнерами по всему миру для укрепления и реформирования ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года новый президент США Джо Байден подписал указы о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден не понимает, что силы США истощены — The National Interest