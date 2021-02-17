Москва, , 18:17 — REGNUM Администрация Джо Байдена решила возродить «стратегию Рамсфелда» — инициирования бесконечных войн на Ближнем Востоке, которой придерживались Джордж Буш-младший и Барак Обама. Так прокомментировала депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина отказ США присутствовать на встрече в «астанинском формате» по Сирии на уровне наблюдателей.

Панина напомнила, что Москва не в первый раз предлагает Вашингтону расширить взаимодействие на сирийском направлении, включив в него вопросы политического урегулирования и социально-экономического восстановления страны. Однако американцы каждый раз отказываются, предпочитая ограничиваться военно-техническими консультациями.

«В последние месяцы напряженность на северо-востоке Сирии возрастает. Американские военные приступили к строительству новой базы в центре сирийского города Эль-Хасака, называя это «ответом на усиление влияния России». Кроме того, они укрепляют свою военную базу и открывают там аэропорт. Примечательно, что она расположена рядом с нефтяными месторождениями в провинции Дейр-эз-Зор, откуда США незаконно без согласования с сирийским правительством не один год качают и продают нефть, фактически занимаясь грабежом», — говорит Панина.

Политик подчеркнула, что Вашингтон продолжает закрепляться на северо-востоке Сирии, по-видимому, рассчитывая на свержение Башара Асада — цель, поставленная еще Бараком Обамой.

«Учитывая, что нынешний глава Белого дома Джо Байден набирает в свою администрацию и в госдепартамент людей Обамы, не исключены и попытки взять реванш на сирийском направлении в частности и на Ближнем Восток в целом.

Администрация Байдена, похоже, решила возродить «стратегию Рамсфелда» — инициирования бесконечных войн на Ближнем Востоке, которой придерживались Джордж Буш-младший и Обама. И хотя Байден считает Трампа своим оппонентом, принятый при нем «Закон Цезаря», который жестко блокирует оказание любой зарубежной помощи Дамаску, будет активно использоваться новой администрацией», — считает политик.

Елена Панина полагает, что, как следствие, следует ожидать усиления конфронтационного настроя со стороны сирийской оппозиции, которая и так не торопится в переговорах с правительством Асада по новой конституции. А это в свою очередь ставит под вопрос урегулирование гражданского конфликта в стране в ближайшее время.

«Выступая с инаугурационной речью, Байден говорил, что собирается написать историю, в которой «Америка обеспечила бы свободу у себя дома и вновь стала маяком для всего мира». Однако на Ближнем Востоке свет этого «американского маяка» снова заводит корабли на гибельные рифы», — заключила депутат.

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