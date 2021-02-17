Бишкек, , 18:16 — REGNUM Спецслужбы Киргизии возбудили против ранее задержанного криминального авторитета Кадыра Досонова по кличке Дженго уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов». Об этом сообщили сегодня, 17 февраля, в госкомитете нацбезопасности.

В ведомстве отмечают, что следствию удалось установить, что ранее никогда и нигде не работавший и не занимающийся предпринимательской деятельностью неоднократно судимый Досонов является владельцем 19 автомобилей, 15 особняков, элитных квартир и нежилых помещений, а также 35 земельных участков.

При этом всё это имущество фиктивно оформлено на близких родственников и других аффилированных с ним лиц.

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Также стало известно о том, что криминальный авторитет Дженго осуществил ряд крупных денежных вложений в строительные компании.

Сейчас следственные органы госкомитета нацбезопасности Киргизии пытаются выяснить обстоятельства и установить источники происхождения денег и имущества, принадлежащих Кадыру Досонову.