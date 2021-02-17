Бишкек, , 18:13 — REGNUM На проходившем сегодня, 17 февраля, заседании республиканского парламента депутат Бейшеналы Нурдинов призвал коллег не спешить с рассмотрением проекта новой конституции Киргизии.

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По его словам, если парламентарии будут идти на уступки властям и слишком поспешно принимать столь важные документы, при этом грубо нарушая регламент, то депутаты рискуют впоследствии отправиться в тюрьму за свои противозаконные действия.

«Раньше никто не предполагал, что экс-президента и премьер-министра можно посадить, а сейчас задерживают всех. Как бы потом, если придет другая сильная власть, нас не отправили в тюрьму за то, что конституцию приняли с нарушением регламента», — подчеркнул он.

Нурдинов попросил коллег-депутатов соблюдать требования регламента о том, что на рассмотрение проекта конституции в парламенте должно уйти не менее двух месяцев.

«Нельзя спешить, лишь бы успеть к 11 апреля», — резюмировал парламентарий.

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