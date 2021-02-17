Таллин, , 18:02 — REGNUM Россия надеется на раскол единства стран Запада во время пандемии коронавируса, заявил департамент внешней разведки Эстонии в ежегоднике, опубликованном 17 февраля.

В документе отмечается, что «Кремль надеется, что пандемия ускорит движение международной ситуации к многополярности и способствует ослаблению влияния западных стран на мировой арене».

По мнению спецслужб Эстонии, Россия при помощью «клеветы» и дискредитации западных вакцин надеется занять благоприятные позиции на мировом рынке вакцин, показав себя в качестве глобального игрока, способного справиться с кризисом пандемии COVID-19.

Кроме того, несмотря на пандемию коронавируса, Россия наращивает свою военную мощь для противостояния НАТО, а также становится главной угрозой безопасности в киберпространстве.

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