Москва, , 17:52 — REGNUM Российские истребители Су-27 перехватили группу самолётов ВВС Франции над акваторией Чёрного моря, сообщает 17 февраля российский Национальный центр управления обороной.

Средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены несколько воздушных целей, идущих к границе России.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты два истребителя Су-27», — говорится в сообщении.

Летчики российских истребителей идентифицировали воздушные объекты как самолёт-заправщик КС-135 и два истребителя «Мираж-2000» ВВС Франции, после чего сопроводили их, пока те не отвернули от границ РФ.

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