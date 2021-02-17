Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Депутат Палаты представителей США Майкл МакКол во время пресс-конференции выразил озабоченность планами польского правительства ввести новый налог для СМИ. Он расценил это как ущемление свободы слова. Об этом 17 февраля передает Onet.pl.

«Мы убеждены, что польское правительство должно принять во внимание озабоченность независимых СМИ и гражданского общества своими планами ввести дополнительные налоги. Мы озабочены тем, что это нанесет вред независимым СМИ и свободе слова», — заявил американский депутат.

МакКол также напомнил, что за последние шесть лет Польша опустилась с 18-го на 62-е место в Индексе свободы прессы, составленного организацией «Репортеры без границ».

«Мы настоятельно призываем правительство Польши предпринять шаги, чтобы изменить это направление. Польша гордится своей историей борьбы за демократические свободы и, как член Европейского союза, должна придерживаться высочайших стандартов демократических принципов», — заключил он.

Ранее редакция американского издания The Washington Post призвала Джо Байдена оказать давление на Польшу, потому что там, по мнению авторов материала, есть проблемы с демократией и правами человека.