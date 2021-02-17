Бишкек, , 17:40 — REGNUM В киргизском сегменте социальных сетей распространяется информация о том, что президент Киргизии Садыр Жапаров и другие высокопоставленные чиновники могут быть причастны к смещению Максата ажы Токтомушева с поста главы Духовного управления мусульман республики.

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На появившейся в интернете аудиозаписи неизвестный мужчина утверждает, что президент Жапаров якобы пообещал ему должность муфтия страны, а экс-депутат парламента Киргизии Арзыбек Бурханов и другие представители киргизских властей добились отставки Токтомушева.

Пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек выступила с опровержением этих слухов и заявила о том, что «подобная информация носит провокационный характер».

По ее словам, президент Киргизии Садыр Жапаров встречался и не разговаривал с экс-муфтием Рахматуллой ажы Эгембердиевым, а потому не мог чего-либо ему обещать.

«Некие силы заинтересованы в том, чтобы посеять панику и напряжение в обществе», — подчеркнула представитель президентской администрации.

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