Киев, , 17:23 — REGNUM Правительство Украины одобрило внесение изменений в закон о всеукраинской переписи населения, согласно которому перепись должна проходить не реже одного раза в десять лет.

Соответствующее решение утверждено на заседании сегодня, 17 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Изменения в документ и сопутствующие законы еще должна утвердить Верховная рада.

Предполагается, что дата и срок проведения переписи будут определяться кабинетом министров Украины.

Согласно законопроекту, получать данные для переписи предлагается «современными методами» — например, заполнением респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете, и использования неких «национальных электронных информационных ресурсов».

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2019 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о критической необходимости провести перепись населения для верификации социальных выплат. Ближе к концу 2019 года в Киевской области была проведена пробная перепись, которая базировалась на информации мобильных операторов, и эксперты крайне критически оценили полученные результаты.

Потом всеукраинскую перепись населенияпланировали провести в 2020 году, однако мероприятие в очередной раз отложили из-за коронавируса. Позже правительство установило крайний срок проведения следующей переписи на 2023 год.