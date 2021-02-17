Сочи, Краснодарский край, , 16:54 — REGNUM Договариваться с умеренной вооружённой сирийской оппозицией готова Россия ради достижения стабильности в Сирии, особенно в Идлибской зоне деэскалации, сообщил 17 февраля журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Это заявление прозвучало после встречи российских представителей с сирийской оппозицией в рамках 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, на которой умеренные подтвердили настрой на компромисс.

По словам представителя президента РФ, Москва по итогам этих переговоров сделала вывод о нацеленности оппозиционных сирийских переговорщиков «на достижение каких-то компромиссных вариантов мирного решения кризиса».

Лаврентьев «Готовы принимать их в Москве, готовы работать на любых других площадках».

Российский деятель добавил, что представители оппозиции, прибывшие на переговоры, «отошли от таких радикальных подходов к урегулированию кризиса, которые включают в себя смену существующей власти в Сирии».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лаврентьев по итогам встречи в Сочи выразил надежду на достижение стабильности в Идлибской зоне деэскалации.

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