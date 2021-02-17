Варшава, , 16:53 — REGNUM В Польше работают над ужесточением наказаний за преступления против окружающей среды. Об этом сообщил Onet. pl руководитель Главной инспекции охраны окружающей среды Польши Кшиштоф Голембевский.

По словам Голембевского, над поправками работают Министерство климата и окружающей среды вместе совместно с Главной инспекцией охраны окружающей среды и Министерством юстиции.

Он пояснил, что речь идет об изменении некоторых положений главы XXII Уголовного кодекса Польши.

«Помимо прочего, мы сейчас проводим анализ возможности введения наказания в виде тюремного заключения сроком до 25 лет за совершение преступления против экологии, которые повлекли смерть человека или серьезный ущерб здоровью многих людей. Это ужесточение будет одним из самых серьезных», — заявил чиновник.