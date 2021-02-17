Сочи, Краснодарский край, , 16:41 — REGNUM Россия, Турция и Иран выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность из-за Усиление активности боевиков в сирийской провинции Идлиб вызывает обеспокоенность России, Турции и Ирана.

Об этом сообщается в совместном заявлении Москвы, Анкары и Тегерана, опубликованном 17 февраля по итогам встречи в астанинском формате в Сочи.

В частности, речь идет об усилении в зоне «Идлиб» активности террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанных с ней боевиков.

В документе указано, что стороны подробно рассмотрели ситуацию в идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость стабилизации «на земле» через полное выполнение всех подписанных соглашений по Идлибу.

Ранее сообщалось, что в сирийской зоне «Идлиб» за сутки было зафиксировано 35 обстрелов со стороны боевиков.

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