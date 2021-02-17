Киев, , 16:43 — REGNUM На Северо-Крымском канале, расположенном на юге Украины, хотят завершить строительство дамбы, которая надёжно перекроет воду для Крыма. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, сообщила 17 февраля пресс-служба правительства Украины.

«Позиция представительства и управления канала однозначна — никакой воды в Крым до «деоккупации», — подчеркнул чиновник.

Он рассказал, что обсудил с начальником канала тему достройки дамбы, расположенной на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, делает невозможным попадание воды в Крым, а с другой стороны, позволит улучшить орошение южных районов Херсонской области Украины.

Напомним, Украина утратила Крым в результате государственного переворота в 2014 году. Жители полуострова не признали новый киевский режим и провели референдум о вхождении в состав России. Чтобы «вернуть Крым», украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал с целью устроить гуманитарную катастрофу в Крыму.

Напомним также, что парламент Украины признал государственный переворот 2014 года одним из ключевых моментов строительства украинского государства.

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