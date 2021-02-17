Киев, 17 февраля 2021, 16:42 — REGNUM Политический деятель и блогер Анатолий Шарий утверждает, что никакого подозрения ему официально не объявили и соответствующую повестку не вручили.
Об этом он сообщил через социальные сети 17 февраля.
Шарий утверждает, что по адресу, на который СБУ направила подозрение, он никогда в жизни не жил.
«Не хотелось бы подсказывать полоумным идиотам, но это легко проверить… Я, конечно, что-то слышал на телевидении и в телеграм, но ввиду продолжительного проживания в ЕС слабо стать понимать язык и повестку не получал и не видел», — саркастически отметил блогер.
Украинские СМИ сообщают, что повестку о вызове Шария на допрос СБУ направило по адресу: Киев, улица Вадима Гетьмана, 43А, а, согласно открытым источникам, политический деятель действительно владеет квартирой на этой улице, но в другом доме.
ИА REGNUM напоминает, что 16 февраля служба безопасности Украины объявила о подозрении Анатолию Шарию в том, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и, вероятно, действовал по заказу иностранных структур.
СБУ вызвала блогера на допрос в Киев на 22 февраля, отметив, что в случае неявки на допрос возможно принятие решения о его объявлении в розыск.
Вечером в этот же день источники сообщили, что офис генерального прокурора Украины намерен добиться экстрадиции Шария из Испании и готовит соответствующие документы. Официальной информации от ведомства по этому поводу не было.