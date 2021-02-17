Киев, 17 февраля 2021, 16:42 — REGNUM Политический деятель и блогер Анатолий Шарий утверждает, что никакого подозрения ему официально не объявили и соответствующую повестку не вручили.

Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
Анатолий Шарий

Об этом он сообщил через социальные сети 17 февраля.

Шарий утверждает, что по адресу, на который СБУ направила подозрение, он никогда в жизни не жил.

«Не хотелось бы подсказывать полоумным идиотам, но это легко проверить… Я, конечно, что-то слышал на телевидении и в телеграм, но ввиду продолжительного проживания в ЕС слабо стать понимать язык и повестку не получал и не видел», — саркастически отметил блогер.

Украинские СМИ сообщают, что повестку о вызове Шария на допрос СБУ направило по адресу: Киев, улица Вадима Гетьмана, 43А, а, согласно открытым источникам, политический деятель действительно владеет квартирой на этой улице, но в другом доме.

ИА REGNUM напоминает, что 16 февраля служба безопасности Украины объявила о подозрении Анатолию Шарию в том, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и, вероятно, действовал по заказу иностранных структур.

СБУ вызвала блогера на допрос в Киев на 22 февраля, отметив, что в случае неявки на допрос возможно принятие решения о его объявлении в розыск.

Вечером в этот же день источники сообщили, что офис генерального прокурора Украины намерен добиться экстрадиции Шария из Испании и готовит соответствующие документы. Официальной информации от ведомства по этому поводу не было.