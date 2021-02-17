Варшава, , 16:36 — REGNUM Депутат польского Сейма, председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш во время пресс-конференции призвал правительство снять любые ограничения, связанные с пандемией, на экономическую деятельность в Польше. Об этом 17 февраля передает Onet.pl.

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«Было очень большой ошибкой открыть часть субъектов экономики, а другую оставить закрытой. Это дискриминация, которая поставила бизнесменов в неравные условия. Поэтому правительство должно теперь открыть всё, в том числе рестораны и спортивные залы. Иначе для них будет катастрофа. Очень многие бизнесмены из данных отраслей уже потеряли свое дело», — заявил Косиняк-Камыш.

По словам политика, его партия уже подготовила проект коллективного иска против правительства, если оно не позволить возобновить работу всем предпринимателям до конца февраля. «Мы считаем, что в условиях пандемии открытая экономика в целом безопаснее для жизни и здоровья, чем та половинчатая акция, которую сейчас реализует правительство», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля вступило в силу решение польского Сейма об ослаблении ряда социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. С этого дня в стране открыты торговые точки, представители которых продают товары не первой необходимости — не продуты и не лекарства. Кроме того, возобновили работу музеи, художественные галереи, отделения почты и ряд спортивных объектов. Остальные объекты, в том числе кафе и рестораны, а также спортивные залы, остаются закрытыми.

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