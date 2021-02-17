Сочи, Краснодарский край, , 16:32 — REGNUM Есть основания ожидать улучшения ситуации в идлибской зоне деэскалации, сообщил 17 февраля журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Лаврентьев «Мы видим готовность к установлению в идлибской зоне деэскалации спокойствия».

Он добавил, что в значительной степени обстановка в идлибской зоне зависит «от умеренной оппозиции», которая «представляет достаточно большую силу».

Представитель президента РФ пояснил, что вооружённая сирийская оппозиция, присутствуя в этой зоне, могла бы «обеспечить если не уничтожение, то, по крайней мере, выдавливание представителей радикальных группировок». Если радикальных боевиков выдавят за пределы идлибской зоны, ситуацию можно будет стабилизировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в идлибской зоне деэскалации ежедневно фиксируются атаки со стороны «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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