Москва, , 16:26 — REGNUM Законопроект о преимущественном праве поступления в вузы для детей врачей намерены разработать депутаты Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Он рассказал о диалоге с депутатом Олегом Смолиным (КПРФ), который предложил льготы при поступлении в подведомственные вузы для детей врачей по аналогии с льготами для детей служащих в Вооруженных силах.

«Я поддерживаю такой подход. Если сумеет профильный комитет выработать такую конструкцию, мы такую инициативу внесем», — сказал Хинштейн.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о преимущественном праве зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, для детей сотрудников полиции и Росгвардии.

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