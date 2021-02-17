Москва, , 16:24 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о льготах для детей сотрудников Росгвардии и МВД при поступлении в профильные вузы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

«Люди в погонах в отличие от гражданских лиц вынуждены часто менять место жительства, что сказывается на качестве подготовки детей… Да и дети видят пример в своих семьях», — привел еще один аргумент депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Дети сотрудников органов внутренних дел, дети граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 лет и более, а также дети бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 лет и более, получат преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии.

При этом абитуриентам надо успешно пройти вступительные испытания.

В настоящее время в России привилегиями при поступлении в высшие учебные заведения обладают дети военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ одобрило льготы детям силовиков при поступлении в вузы