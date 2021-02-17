Сочи, Краснодарский край, , 16:14 — REGNUM Россия располагает данными о подготовке новых провокаций с применением отравляющих веществ в Сирии, заявил 17 февраля спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Об этом российский дипломат сообщил в Сочи на пресс-конференции по итогам 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

«В настоящее время поступает информация о подготовке новых провокаций с применением химических веществ на территории Сирии», — сказал Лаврентьев.

Напомним, такие провокации проводятся боевиками незаконных вооруженных формирований с участием западных журналистов и впоследствии используются для обвинений сирийского правительства в применении химоружия против мирного населения.

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