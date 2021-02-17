Киев, 17 февраля 2021, 16:14 — REGNUM В 2021 году Украина и Евросоюз могут подписать соглашение о «промышленном безвизе». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщило 17 февраля информационное агентство УНИАН.
Он рассказал, что миссия ЕС предварительно оценит готовность Украины заключить этот документ.
Напомним, ранее в ЕС заявили, что в 2021 году могут выделить Украине 600 млн евро помощи.
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