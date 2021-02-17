Киев, , 16:14 — REGNUM В 2021 году Украина и Евросоюз могут подписать соглашение о «промышленном безвизе». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщило 17 февраля информационное агентство УНИАН.

Он рассказал, что миссия ЕС предварительно оценит готовность Украины заключить этот документ.

«Это даст широкие торговые возможности для малого и среднего бизнеса, который сможет реализовывать свой товар на рынках Европейского Союза. Рассчитываем как можно скорее получить рекомендации и подписать соглашение уже в этом году», — заявил он.

Напомним, ранее в ЕС заявили, что в 2021 году могут выделить Украине 600 млн евро помощи.

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