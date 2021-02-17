Рязань, , 16:04 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов 17 февраля встретился с региональными лидерами медиасферы на проекте «Молодёжь онлайн». В числе прочего он ответил на вопрос об уходе с должности вице-губернатора Игоря Грекова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава региона пояснил, что спасение людей при ЧС в Скопинском районе действительно было. «Подвиг, не подвиг, но поступок реально был зафиксирован», уточнил губернатор. По словам Николая Любимова в ситуации разбирались, проверяли, в том числе свидетельские показания. То, что сказала журналиста на пресс-конференции Владимира Путина — «она сказала, как сказала».

"То, что касается самого вице-губернатора, уже бывшего, — очень много информации вылилось, грязи. Человек, наверное, не смог в таких условиях работать и, соответственно, принял решение о том, что ему лучше уйти. Может быть, он не хотел, чтобы «пятно» на всю команду, на всю власть вешать что называется. А то, что правда что неправда — где-то компетентные органы проверяют, где-то просто люди судачат об этом, — время покажет. Было заявление по собственному желанию, человек ушёл, он не был уволен по какой-то порочащей статье. Это его решение», — подытожил глава региона.

Рязанская журналистка на пресс-конференции президента РФ 17 декабря 2020 года попросила наградить чиновника званием «Герой России» за спасение людей при взрывах на военных складах в октябре. Однако позже его помощь поставили под сомнение, а у полного тёзки вице-губернатора обнаружили судимость. Игорь Греков ушёл в отставку в конце января 2021 года.