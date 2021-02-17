Рязань, 17 февраля 2021, 16:04 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов 17 февраля встретился с региональными лидерами медиасферы на проекте «Молодёжь онлайн». В числе прочего он ответил на вопрос об уходе с должности вице-губернатора Игоря Грекова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Глава региона пояснил, что спасение людей при ЧС в Скопинском районе действительно было. «Подвиг, не подвиг, но поступок реально был зафиксирован», уточнил губернатор. По словам Николая Любимова в ситуации разбирались, проверяли, в том числе свидетельские показания. То, что сказала журналиста на пресс-конференции Владимира Путина — «она сказала, как сказала».
Рязанская журналистка на пресс-конференции президента РФ 17 декабря 2020 года попросила наградить чиновника званием «Герой России» за спасение людей при взрывах на военных складах в октябре. Однако позже его помощь поставили под сомнение, а у полного тёзки вице-губернатора обнаружили судимость. Игорь Греков ушёл в отставку в конце января 2021 года.