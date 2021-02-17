Москва, 17 февраля 2021, 15:54 — REGNUM Призывы вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве говорят об «исторической амнезии», заявил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
По его словам, возобновление пропаганды в пользу памятника Дзержинскому «является показателем мифологизации советского периода и конкретного персонажа».
«(Это является) показателем исторической амнезии в отношении периода до 1917 года», — написал он в своём телеграм-канале.
Он добавил, что среди сторонников возвращения памятника есть «фанатики советского прошлого» и люди, которые видят в Дзержинском «символ суровой и справедливой мощи державы, не вполне вникая в суть персонажа».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее с инициативой возвращения на Лубянскую площадь Москвы памятника Феликсу Дзержинскому обратились отечественные писатели и блогеры, в числе которых Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов.
Также вернуть данный памятник на Лубянку призвало руководство общероссийской организации «Офицеры России», где уверены, что перенос монумента в 1991 году был незаконным.
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