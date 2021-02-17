Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Для ареста председателя крупнейшей оппозиционной партии в Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии нет оснований. Такое заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сделал перед началом заседания в Тбилисском городском суде адвокат лидера ЕНД Георгий Кондахишвили.

Заседание началось 17 февраля в 16:00 по местному времени (15:00 мск). Генпрокуратура направила в суд ходатайство с просьбой заменить для Мелии меру пресечения в виде залога на арест. По мнению адвоката, причин для задержания политика нет.

«Ника Мелиа не пытался скрываться на протяжении двух лет, не совершал никаких новых преступлений и не пытался уничтожить улики», — сказал Кондахишвили.

Он подчеркнул, что, если в суде решат арестовать лидера ЕНД, то это якобы будет примером политического преследования со стороны властей.

«Хочу верить, что суд сегодня ответит на этот вызов и не примет решение, не имеющее правовой основы», — добавил адвокат.

Напомним, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года, ранее был выпущен под залог в размере 30 000 лари (более $9000) с условием ношения электронного браслета. 1 ноября 2020 года лидер ЕНД публично снял браслет в знак протеста. После этого суд пересмотрел условия его освобождения и увеличил залог на 10 000 лари (более $3000). Мелия отказался платить необходимую сумму, после чего парламент снял с него депутатскую неприкосновенность.

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